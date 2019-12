Linkaits: Ventspils brīvostas darbība jānodala no sankciju sarakstā minēto personu ietekmes

Pēc viņa teiktā, ir vairāki varianti, kā rīkoties. "Satiksmes ministrijas juristi vēl strādā pie detaļām, kā īsti mēs virzīsimies uz priekšu, bet galvenais ir nodalīt Ventspils brīvostas darbību no tām fiziskām un juridiskām personām un to ietekmes, kuras ir minētas ASV sankciju lēmumā," sacīja Linkaits.

Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā, pēc asociācijas mājaslapā publiskotās informācijas, ir VAS "Starptautiskā lidosta Rīga", VAS "Latvijas dzelzceļš", AS "Baltijas ekspresis", AS "Baltijas tranzīta serviss", Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Ventspils brīvostas pārvalde, Rīgas brīvostas pārvalde, SIA "Ventamonjaks serviss", AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca", SIA "Rīgas centrālais termināls", SIA "Avelon Capital", SIA "Skonto-Metāls", AS "B.L.B. Baltijas termināls", SIA "Riga Bulk Terminal", SIA "Ventall Termināls", SIA "VK ekspedīcija", SIA "KS Terminal", SIA "Alpha Osta", SIA "VK Tranzīts", SIA "BIO-VENTA", SIA "Naftimpeks", "Rīgas menedžeru skola", SIA LSEZ "DG Termināls", SIA "LDZ Loģistika", AS "SRR", SIA "Riga fertilizer terminal", LSEZ SIA "Ekers Stividors LP", SIA "ESK sistēmas", SIA "Belam-Rīga" un SIA "Euro Rail Cargo".