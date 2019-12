Pasaule palikusi bez galvenā tirdzniecības konfliktu izšķīrēja

Pasaules Tirdzniecības organizācija ir starptautiska organizācija, kas regulē preču, pakalpojumu un intelektuālā īpašuma tirdzniecību visā pasaulē. Tomēr pašlaik strīdu risināšanas procesā organizācijai nākas saskarties ar lielu krīzi. PTO apelācijas institūcija, kas ir bijis viens no galvenajiem panākumiem PTO 25 gadus ilgajā vēsturē, no otrdienas pusnakts tiesnešu trūkuma dēļ no otrdienas pusnakts pārtrauks savu darbību.

Savukārt no otrdienas pusnakts divi no trim mainīgajiem tiesnešiem ir atkāpušies no saviem amatiem, un viņiem nav atrasti aizvietotāji. Līdz ar to, PTO apelācijas tiesa ir zaudējusi kvorumu un tajā vairs nenotiks sēdes.