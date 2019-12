Arheologi atrod 1700 gadu senas un šaušalīgi smakojošas romiešu olas

Starp 2007. un 2016. gadu arheologi no zemes sloga atbrīvoja seno romiešu apmetni Anglijas centrālajā daļā. Kā rakstīts izdevumā “The Smithsonian”, apmetnē pētnieki atrada četras vistu olas, kas 1700 gadu bija saglabājušās ar ūdeni pilnā bedrē. Smārds no ieplaisājušajām olām esot bijis visai negants.

Tomēr labākais ir tas, ka, neskatoties uz to, ka trīs no olām ir saplēstas, viena no tām ir pilnīgi neskarta. Tagad tā tiek godāta kā vienīgā nebojātā romiešu ola, kas jebkad atrasta Lielbritānijā.