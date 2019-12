Revidenti atsakās sniegt atzinumu tikai par "Valmieras stikla šķiedras" grupas gada pārskatu

Savukārt grupas jeb koncerna konsolidētais gada pārskats sniedz informāciju par visu "Valmiera Glass" grupā ietilpstošo uzņēmumu kopējo finansiālo stāvokli 2018.gada 31.decembrī un kopējiem 2018.gada rezultātiem. Par katru no šiem pārskatiem ir sniegts atsevišķs revidentu ziņojums.

Līdz ar to AS "Valmieras stikla šķiedra" revidenti - "KPMG Baltics" - nevarēja iegūt pietiekošu pārliecību par konsolidēto gada pārskatu sagatavošanā izmantotās ASV meitassabiedrības finanšu informācijas atbilstību, un nevarēja izteikt atzinumu par konsolidēto gada pārskatu kopumā. Uzņēmums atgādina, ka grupā ietilpst trīs uzņēmumi - "Valmieras stikla šķiedra" (Latvija), "Valmiera Glass UK Ltd." (Apvienotā Karaliste) un "P-D Valmiera Glass USA Corp." (ASV), un visu šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir būtiski konsolidētā gada pārskata sagatavošanai.