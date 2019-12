FKTK: ASV sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kuros Lembergs ir patiesais labuma guvējs

Uz žurnālistu jautājumu, vai ASV noteiktās sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kuros Lembergs minēts kā patiesais labuma guvējs, piemēram, AS "Ventbunkers", AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija parks" un SIA "Inter-Riga", FKTK vadītāja Santa Purgaile norādīja, ka banku kompetencē ir pārbaudīt uzņēmumu patiesos labuma guvējus un vai šo uzņēmumu darījumos nav saskatāma sankcionētās personas atbalstīšana.