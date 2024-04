Infografika Nevienmērīga atkopšanās: eksperti iezīmē šīgada galvenās Latvijas ekonomikas tendences

"Varētu arī teikt, liela skaitļu putra. Runājot vienkāršāk - ekonomika pamazām izkļūst no pagājušo gadu kopumā raksturojušās seklās lejupslīdes. Tā aug, bet bez lielas enerģijas," pauž Strautiņš, piebilstot, ka pieaugums salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo ceturksni par 0,7% ir diezgan spēcīgs, taču to ekonomika visdrīzāk nenoturēs visa gada laikā, it īpaši apstākļos, kad eksporta tirgi joprojām ir diezgan vāji, bet patērētāji ir diezgan piesardzīgi. Lai par šīm detaļām uztrauktos vēl mazāk, var piebilst, ka šie skaitļi vēl vairākas reizes tiks pārrēķināti.