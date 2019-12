Dodies ar ģimeni piedzīvot īstu Ķīnas pasaku

Iespaidīgs ir arī tehniskais nodrošinājums un komanda, kas šo festivālu šogad organizējusi. Divdesmit mākslinieku komanda trīs nedēļu garumā strādāja pie kompozīciju izveides un laternu konstrukcijām un to uzstādīšanas pēc mākslinieku priekšrakstiem, kuri šī gada festivāla eksponātus gatavoja Ķīnā. Laternas uzstādītas, izmantojot 16 000 metru ķīniešu zīda, vairāk nekā 10 000 spuldzīšu, kurām strāvas padevi nodrošina 6 km garš elektrības kabelis, un viss šis festivāls ceļojis sešos jūras konteineros no pašas Ķīnas.

Arī šogad Baltijā – Lietuvā, Pakrojas muižā, no 23. novembra līdz 5. janvārim norisinās gaismas festivāls “Lielās Ķīnas laternas: Visuma zīmes”. Gadsimtiem senā gaismas festivāla tradīcija guva plašu apmeklētāju atzinību pagājušajā gadā, tāpēc šogad festivāla rīkotāji Pakrojas muižā iekārtojuši vēl grandiozāku gaismas skulptūru parku, piedāvājot arī teātra šovus, izklaidi visai ģimenei, Austrumu garšas un tradicionālu Ziemassvētku tirdziņu.

Lielākajā muižā, kas saglabājusies Lietuvā, mākslinieki no Ķīnas ierīkojuši vairāk nekā 30 tematiskās gaismu instalācijas. Šoreiz vairākas no zīda laternām veidotās skulptūras sasniedz pat 8 metru augstumu. Pakrojas muižas teritorijā skatāma Āfrikas dzīvnieku pasaule, polārlāču ledāji, dzērvju sala, persiku koku mežos spēlēsies pērtiķi, būs arī Ziemassvētku eglīte, ap kuru norisināsies pasaka par Riekstkodi. Festivāla centrālais objekts ir ķīniešu Jaunā gada simbols, leģendām apvītais monstrs Nian; mirdz arī eksotiskās ķīniešu zodiaka zīmes. No porcelāna izgatavota iespaidīga 3 metrus augsta pūķa un fēniksa skulptūra.