Valsts Ventspils brīvostas saistības varētu pārņemt līdz gada beigām

Ja Ventspils brīvostas pārvalde līdz 8.janvārim netiks izslēgta no sankciju saraksta, bankas to vairs neapkalpos un ikvienam, kas ar to sadarbosies, tajā skaitā kuģniecības uzņēmumiem, kas izmantos ostas pakalpojumus, draudēs pakļaušana OFAC sekundārajām sankcijām vai citiem ierobežojumiem, piemēram, var tik uzlikts liegums veikt transakcijas ASV dolāros, ieceļošanas aizliegums ASV u.tml.