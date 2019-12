Lembergs par Magņitska sarakstā iekļauto biedrību vadīšanu nopelnījis €4,7 miljonus

Sankcijas piemērotas arī četrām organizācijām, kuras, kā uzskata ASV, ir Lemberga kontrolē – Ventspils brīvostas pārvaldei, kā arī trim biedrībām, kuras Ventspils mērs ilgus gadus vadījis. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” aprēķināja, ka kopš 2000.gada Lembergs no šīm biedrībām algā saņēmis kopumā vairāk nekā 4,7 miljonus eiro.

No Ventspils brīvostas Aivaru Lembergu dabūt prom ir mēģinājuši daudzi Latvijas politiķi. Līdz šim tas nevienam nebija izdevies. Tomēr pēc ASV paziņojuma par viņa iekļaušanu melnajā sarakstā Lembergs no brīvostas valdes locekļa amata atkāpās pats. Viņš tā esot rīkojies, lai glābtu Ventspils brīvostas pārvaldi no sankcijām. Ar tādu pat pamatojumu pie ostu likuma grozīšanas ķērās valdība un Saeima, pārņemot Ventspils un arī Rīgas brīvostas valsts kontrolē.