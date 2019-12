Kā NA biedri draudzējās ar Ukrainas galēji labējiem

Idejas par Starpjūru konfederāciju galvenais iedvesmotājs Latvijā bija viens no nacionālās armijas izveidotājiem, ģenerālis Pēteris Radziņš. Pilsoņu kara laikā viņš dienēja Ukrainas hetmaņa Skoropadska armijā. Šī pieredze lika aizdomāties par Ukrainas un Baltijas valstu likteņa līdzībām un par to neizbēgamo savienību.

Tādiem „Azov” ideologiem kā Semeņaka Starpjūru konfederācija drīzāk ir kā politkorekts konfekšu papīrītis, kurā ietīta viņu galvenā ideologēma – Rekonkista. Šis termins attiecināms uz viduslaiku Spānijas atbrīvošanu no musulmaņu kundzības. Azovieši Ukrainu redz kā jauno Andalūziju, no kuras sāksies Eiropas atbrīvošana no migrantiem, liberāļiem un kosmopolītiem.