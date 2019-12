"Vingruma" Ieva: gribi tievēt? Patērē vairāk, nekā apēd! Tieši tik vienkārši!

Iespējams, uz mazliet mazāk iedvesmojošas un nopietnākas nots šajā ierakstā vēlos uzrunāt arī vienu ļoti sāpīgu, bet nozīmīgu problēmu, ar kuru nācies daudz saskarties savā mūžā. Šī izaicinājuma laikā esmu sapratusi, ka šī ir tēma, par kuru runāšu ar cilvēkiem un stāstīšu bez mitas, jo ir lietas, kurām sabiedrībā ir jāmainās. Lai arī esmu ceļā uz veselīgu un vingru ķermeni, visu savu mūžu esmu pavadījusi ar lieko svaru, un tas ir bijis iemesls ļoti daudzām manām ciešanām. Sākot no nemitīgiem ārstu apmeklējumiem bērnībā (rezultāts - nemainīgs, jo tajā laikā emocionālas dabas kaites netika apsvērtas) un beidzot ar klaju un skaļu apsaukāšanu skolā un uz dzimtās pilsētas ielām diendienā. Zinu, ka visiem cilvēkiem ar lieko svaru pieredze nav vienāda, bet tieši tas ir vēl viens no iemesliem ikdienā praktizēt vairāk iejūtības un audzināt sabiedrības attieksmi. Pirmais - liekais svars nav veselīgs, bet tam NAV jābūt iemeslam kaunam, emocionālai spriedzei un nelaimīgai dzīvei! Cilvēks ar lieko svaru NAV mazvērtīgāks un mazāk spējīgs (paskatiet tās Instagram dāmas ar lieliem apaļumiem, kas dejo uz stieņa vai lokani demonstrē sarežģītākos jogas vingrojumus!) - viss ir attieksmē un pārliecībā. Godīgi saku, ka lielu daļu sava mūža domāju, ka sports nav man, jo man ir tik daudz liekā svara un es tāpat neko nevaru paveikt, ka tas vienkārši nav man. TĀ NOTEIKTI NAV! Un ir laiks noņemt šo viltus priekšstatu un stāstīt visiem, ka arī apaļš ķermenis var būt skaists, lokans un tajā pašā laikā neietilpt komercijas izdomātajās proporcijās (es pati sevi ļoti bieži pieķeru domājot - “viņai nu gan šo krekliņu vilkt nevajadzētu”). Laiks to mainīt! Un laiks teikt cilvēkiem, cik skaisti viņi ir neatkarīgi no viņu apģērba, klasiskajiem skaistuma standartiem vai tā, cik kosmētikas lieto! Šī ir viena no spēcīgākajām domām, kura manā prātā grozījās kopš pirmajām izaicinājuma dienām - tik daudz laika dzīvē esmu pavadījusi, domājot par to, kā izskatos un cik ĻOTI neizskatos tā, kā “visiem patīk”. Tik daudz laika pavadīts rūpēs, bažās, nedrošībā un sevis šaustīšanā. Asaras, depresija. Un ļoti ļoti iespējams, ka tas “labu gribošais” ārsta teikums senā bērnībā “tu nevienam nepatiksi, ja nezaudēsi svaru” bija ļoti ļoti nevietā (līdz ar ļoti daudzo apkārtējo cilvēku klusākiem un skaļākiem komentāriem arī brīžos, kad svēru krietni mazāk nekā šobrīd). Pirmkārt, tāpēc, ka šajās 10 nedēļās esmu sapratusi to, cik daudz visu mūžu esmu meklējusi citu cilvēku atzinību par ikkatru savu soli, izskatu un būtību, ka nebiju spējīga būt es pati savā patiesajā būtībā. Tas ir tik ļoti skumīgi un nepareizi! Otrkārt, jo šajās 10 nedēļās esmu sapratusi to, ka pašapziņas trūkums un šis sabiedrības nosodījums bija pirmais un galvenais iemesls, kāpēc savu svaru tik ilgi ignorēju un iestāstīju sev un apkārtējiem, ka “tas nav svarīgi” - līdz brīdim, kad tas sāka ietekmēt veselību. Šai tēmai uzbūvēju sienu un teicu “es varu būt skaista tāpat”, bet dziļi iekšienē biju ļoti nelaimīga.