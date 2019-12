Viltus ziņu bizness – vai Endziņš un Raspopovs turpina?

Ne Ienac.lv, ne Aumytests.net nav liela FB sekotāju skaita. To nevar teikt par citu viltus ziņu vietņu tīklu, kas netraucēts darbojas jau vismaz pusotru gadu un par kuru Re:Baltica rakstīja jau pērn. Starpbrīdis, Uzsmaidi, Viss ģimenei un citas – kopumā aptuveni desmit Facebook lapas, no kurām vienai ir 70 000, citai – 45 000 sekotāju. Tās ir kā makšķeres, kas savāc sociālā tīkla lietotājus un aizved uz dažām teju identiskām interneta vietnēm. Populārākā ēsma – ik pa dažām dienām rīkoti “konkursi”, kuros vinnēt kāroto balvu, piemēram, lepnu kafijas automātu vai dārza mēbeles varot tikai tad, ja piesekojas šai un vēl kādai no tīkla lapām, kā arī ieraksta komentārā vēl kādu FB lietotāju. Cilvēki dalās un komentē, tā ļaujot lapai sasniegt arvien jaunus lietotājus, un, šķiet, nemaz nemana, ka pāris dienu vēlāk izsludinātais konkurss pazudis bez pēdām, bet tā vietā uzradies jau nākamais.

Portālu saturs īpaši neatšķiras no pārējām lapām – tīmeklī sagrābstītas sensācijas un pārspīlēti, sakāpināti vēstījumi par dažādām negācijām Latvijā. Rakstu autori šausminās par it kā gaidāmo nodokļu celšanu, ar gadu vecu ziņu pārpublicēšanu jūt līdzi no Latvijas aizbraukušajiem un popularizēja arī parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. Tagad gan ieraksti par parakstu vākšanu no laika joslas pazuduši.