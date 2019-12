SEB Baltijas valstīs ieviesīs jaunu platformu tiešsaistes tirgotājiem

Izmantojot jauno e-komercijas platformu, uzņēmumiem būs vienkāršāk pārvaldīt savus tiešsaistes veikalus vienā sistēmā, slēdzot līgumu tikai ar vienu finanšu pakalpojumu sniedzēju, ne vairākiem. Balstoties uz atvērtās sadarbības jeb "Open Banking" principiem, tas ļaus arī ierosināt maksājumus no pircēju kontiem ne tikai SEB, bet arī citās lielākajās Baltijas bankās, kas tehniski nodrošina piekļuvi konta informācijai trešo pušu vietnēs.

"Arvien vairāk mazie un vidējie uzņēmumi savu uzņēmējdarbību veic tiešsaistē, attīstot dažādas tirdzniecības platformas, līdz ar to arī no finanšu pakalpojumu sniedzējiem tiek sagaidīti mūsdienu digitālās vides prasībām atbilstoši, ērti un droši risinājumi maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai. Jaunais e-komercijas norēķinu pakalpojums ļaus tiešsaistes tirgotājiem ērti uzstādīt un administrēt visas populārās un klientiem draudzīgās maksāšanas metodes savās tirdzniecības platformās. Būtiskākais uzlabojums, kas sagaida uzņēmējus - pircēji arī turpmāk varēs norēķināties no jebkura sava konta, taču tirgotājam būs jāslēdz tikai viens līgums ar vienu sadarbības partneri, nevis atsevišķi līgumi ar katru maksājumu pakalpojumu sniedzēju," klāstīja "SEB bankas" valdes loceklis Arnis Škapars.