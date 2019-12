Pirmdien, 9. decembrī, Francijas galvaspilsētā Parīzē tika aizvadīta tā saucamā Normandijas formāta tikšanās par konflikta noregulējumu Austrumukrainā. Tajā piedalījās Francijas, Vācijas, Ukrainas un Krievijas valstu vadītāji. Tajā tika pieņemti lēmumi vēl līdz šā gada beigām nostiprināt pamieru valsts austrumos. To ir paredzēts izdarīt ar atmīnēšanas sākšanu, karagūstekņu apmaiņas nodrošināšanu un karaspēka atvilkšanu vēl no trijiem Donbasa apgabaliem. Tā bija arī pirmā reize, kad tikās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Ko īsti šī tikšanās nozīmē Ukrainas konflikta nākotnei?

Nikers norāda, ka Zelenska reitingi viennozīmīgi tiek ietekmēti un lēmums militāri atkāpties no pozīcijām, par kurām ir upurētas Ukrainas karavīru dzīvības, varētu pret viņu noskaņot dažus vēlētājus. Bikovs gan norāda, ka Zelenskis tāpat nekad nav bijis īpaši populārs viņa opozicionāru – Porošenko, Timošenko un Vakarčuka elektorātiem. «Līdz ar to es nedomāju, ka viņš sēž un domā: «Ko man tagad darīt, lai nezaudētu atbalstu?» Es nedomāju, ka viņš to uztver kā nopietnu draudu saviem reitingiem,» apgalvo Bikovs.

Tas novedis pie pilnīgas nesaprašanas par to, kas notiek gan pašā Ukrainā, gan ārpus tās. Viņš norāda, ka pirms Normandijas formāta samita viņa administrācija no šīm kļūdām bija mācījusies un pozīcija šoreiz paskaidrota daudz labāk.

Nikers norāda, ka šajā gadījumā viedoklis dalās apmēram divās daļās un diezgan liela varētu būt tā iedzīvotāju daļa, kas no Ukrainas labprāt paliktu nošķirti. Tomēr tikpat liela ir arī to cilvēku daļa, kuri atgriezties Kijevas paspārnē vēlētos. Savukārt Bikovs norāda, ka šajā kontekstā noteicošie jautājumi būs valoda un ekonomika.

Eksperts pieļauj, ka varētu tikt panākta vienošanās par karavīru atvilkšanu vēl no trīs zonām. Tomēr viņš arī piekrīt, ka vissmagākās diskusijas būs tieši par Šteinmeiera formulu un tās ieviešanu likumos. Nikers norāda, ka ir svarīgi šīs formulas īstenošanas mehānismi – kas notiek ar robežām un kas notiek ar speciālā statusa noteikšanu? Ja pēc Donbasā sarīkotajām vēlēšanām Krievija uzspiestu uz speciālā statusa noteikšanu šim reģionam, tad tas ir problemātiski un varam runāt par nobīdēm no tās ideālās pasaules, kuru vēlētos redzēt Ukraina.

Runājot par Šteinmeiera formulu, Bikovs arī uzsver, ka tās pieņemšana nozīmētu to, ka Ukraina ir atzinusi separātistu izveidotās valdības. Tas tāpēc, ka īstenotās vēlēšanas Austrumukrainā notiktu to paspārnē. Līdz šim valdība Kijevā no šīs atzīšanas ir kategoriski atturējusies. Bikovs arī uzsver, ka tas ir ļoti būtiski, jo pagaidām Šteinmeiera formula neparedz, ka nelikumīgi pie varas nonākušos Doņeckas un Luhanskas Tautas Republiku līderus atstādinās no amata. Līdz ar to, šie cilvēki vēlēšanu laikā joprojām būs pie varas un pār tiem nebūs nekādas Kijevas kontroles.