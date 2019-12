"Vingruma" Baiba: desmit nedēļas jaunās attiecībās ar sevi!

Desmit nedēļas ir labs laiks, lai pabūtu ar sevi un savām domām, kas katru reizi apmet loku un atgriežas punktā “Kā gan es varēju tik tālu sevi nolaist?!” Nu, nav grūti vismaz divas reizes nedēļā aizstaigāt līdz zālei un kārtīgi pasportot. Jā, protams, sākums ir biedējošs, jo neko tu, cilvēks, nezini, nemāki un esi svešais attiecīgā sporta kopienā, taču tas viss ir tikai mūsu galvā – divi treniņi ar treneri, un saproti, ka tas velns nav tik melns, kā pats to esi savās iedomās mālējis, un tā lieta aiziet. Un pēc trim nedēļām jau veidojas veselīga atkarība pēc prieka eiforijas un tā lepnuma, kas pārņem pēc kārtīga treniņa. Lepnums nav nekas slikts – pastrādāji, vari lepoties! Un pat sākumā, kad tikko piecelies no dīvāna un tikai aizstaigā līdz zālei painteresēties, kas un kā te vispār tiek piedāvāts. Tas jau ir vairāk, nekā dara citi! Vairāk tavai labsajūtai un veselībai. Man sports vienmēr bijis blakus, klātesošs, taču šī ir pirmā reize 31 gada laikā, kad tā bija mana iekšējā vajadzība. Kad sapratu, ka manam viegli depresīvajam sajūtu stāvoklim vajadzīgs tieši sports, lai varētu atkal uzelpot prieka dvesmu, un Vingruma maratons nāca kā saukts. Kā tāds brīnums. Un fakts, ka mani uzņēma šajā brīnumā, liecina tikai par to, ka viss notika kā tam jānotiek. Satiekas cilvēki, kam IR jāsatiekas, un mērķi, kam IR jābūt skaļi izteiktiem!