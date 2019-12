"Vingruma" Laimdota: mīnus 9,7 kg un 11 cm no apkārtmēra

Kaut visi pārējie ticēja. Un te nu es esmu – 10 nedēļās -9,7 kg un 11 cm no apkārtmēra. Diezgan daudz, kaut atkal jau uz kopējā fona tāds sīkums vien ir, vajag jau vēl un vēl. Bet nu ko es te atkal neapmierināta!!!

Un jā, vismaz pagaidām esmu nolēmusi turpināt – es neesmu domājusi, cik tad kilogramu man jānomet un kādu rezultātu gribu, zinu tikai to, ka negribu vēl apstāties vai vēl trakāk - aiziet atpakaļ. Gribu justies vieglāka, lokanāka, negribu aizelsties pie otrā stāva pakāpieniem vai tad, kad jāpārskrien pāri ielai. Negribu pārēšanās sajūtu, kad jūties liela, resna un patiesībā riebīga pati sev. Gribu to pašu noguruma un viegla izsalkuma sajūtu, kas man bija visas šīs 10 nedēļas. Jo tā ir laba un pareiza sajūta, kas liek tev justies dzīvai. Un jā – gribu arī draugu un kolēģu komplimentus un uzmundrinājuma vārdus :)

Mans padoms tiem, kas arī grib, kā es, saņemties un kaut ko mainīt? Nedomājiet, ka būs viegli, nedomājiet, cik tas grūti. Centieties vispār neko nedomāt. Vienkārši katru dienu, dienu pēc dienas dariet to, kas jādara, – skaitiet kalorijas un trīs reizes nedēļā ejiet uz sporta zāli. Jā, brīžiem ir ļoti grūti. Un ļoti daudzi man saka, ka nav laika. Es teikšu – muļķības! Viss ir prioritātēs. Visu var saplānot. Gribi notievēt – skaiti kalorijas un sporto. Tagad es zinu, cita ceļa vienkārši nav. Un ja es to varu, tad to var jebkurš, ticiet man!