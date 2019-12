"Vingruma" Roberts: Ir nomests kāds bundulīts ar tauciņiem un pieaudzēts kāds muskulītis!

Pamatā sanāk trīs treniņi nedēļā, viens mums kopīgais pie trenerītes Ineses un divi spēka treniņi trenažieru zālē, kur tam klāt lieku arī kardio. Protams, Inese, parasti otrdienās 7:30, sagādā mums ko tiešām interesantu, izkustinām tādas maliņas, par kurām vispār var arī neuzzināt, cilājot tikai dzelžus. Kopsummā visas 3 treniņa reizes cenšos izspiest no sevis maksimumu, kas noteikti man pašam patīk un ir manā gaumē, bet, skatoties pēc rezultātiem, iespējams, tomēr mans ķermenis nespēj kārtīgi atkopties un rezultāti ir lēnāki, nekā vēlējos, tomēr tie ir labi. Laikam nav vairs 20! Tauku masa samazinās, muskuļi palielinās, kopējais svars +/- ir apstājies, bet tas ir tieši tas, ko arī vēlējos, nebija mērķis tagad baisi kristies svarā. Bet tieši uz maratona beigām sāku just ļoti lielu progresu tieši savā spēka ziņā, tā saucamos dzelžus varu uzspiest jau krietni vairāk nekā sākumā, dažos vingrinājumos pat pieaugums 70%, par ko man ir liels prieks. Par plecu vispār esmu aizmirsis un bez kādām vairs raizēm taisu jebkuru vingrinājumu. Mugura, kas par sevi bieži lika manīt, arī kādu laiku ir pieklususi, un tur noteikti paldies varu teikt Inesei un viņas vadītajiem treniņiem, kur tieši liekas uzsvars dažādu problēmzonu stiprināšanai. Kopā visu liekot, esmu superapmierināts ar šo triju mēnešu procesu un rezultātiem.

Viss! 10 nedēļas paskrējušas nemanot. No vienas puses prieks, no otras ne, varētu turpināt, noteikti tas tiks arī darīts, tikai jau ar to tik ļoti nereklamēšos apkārt. Kas tad ir izdarīts un panākts pa šo laiku?