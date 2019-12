Ziemas interjera aktualitātes: neierobežota krāsu bagātība un ilgtspējīgās egles

Interjeru atsvaidzināt ar jauniem aksesuāriem un dekoriem ir ieteicams vismaz divas reizes gadā – ziemā un vasarā. Pirmkārt, jo tas vairo mājīguma sajūtu telpā, otrkārt izkliedē ikdienas rutīnu. Iespējams, kādam šāds padoms skan pēc papildu izmaksām, tomēr tā vis nav! Viens no ierastākajiem tekstila aksesuāriem ir spilvendrānas un aizkari.

Ziemā, īpaši Ziemassvētku laikā, sajūtu radīs samta spilvendrānas rudens toņos - tumši zaļā, tumši zilā, tumši violetā, tumši sarkanā u.tml. Samts vienmēr piešķir telpai greznību un karaliskumu. Savukārt vasaras noskaņās var izmantot spilvenus no lina auduma vasaras toņos - dzeltenā, zilā, zaļā, gaiši brūnā. Lins telpai piešķir īpašu vieglumu.

Šogad zero waste mēbeles ir izpelnījušās īpaši lielu uzmanību un ir kļuvušas par vienu no pieprasītākajiem interjera objektiem. Interjera dizainere norāda, ka līdzās rūpēm par dabu cilvēki izvēlas eglīti, kuru pēc tam var lietot atkārtoti arī vēl nākamos gadus, piemēram, no plastmasas.