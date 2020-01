Būtiski augs nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju nodeva par licenci

No šodienas valsts nodeva par speciālās atļaujas jeb licences izsniegšanu pieaugs no 71 140 eiro līdz 250 000 eiro, savukārt ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību palielināsies no 14 225 eiro līdz 55 000 eiro.