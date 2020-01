Sākot ar šo gadu, daļu pensijas var mantot – kā to pieteikt?

Tagad jebkurš šis cilvēks var izvēlēties, kas notiks ar viņa uzkrāto pensijas kapitālu pēc viņa nāves – kā un kurš to mantos. Tā ir būtiska daļa no personīgā kapitāla plānošanas un pārvaldīšanas, un domāju, ka šāda iespēja obligāti ir jāizmanto. Ar šo likuma papildinājumu, pensiju 2. līmeņa kapitāls kļūst daudz personalizētāks un iegūst tiešo saikni ar cilvēka reāliem naudas uzkrājumiem.

Līdz ar to, pirms izdarīt izvēli – būtu svarīgi arī noskaidrot, cik liels ir jūsu uzkrātais kapitāls, kas to pārvalda un kāds ir pārvaldīšanas rezultāts,” pauž Anželika Dobrovoļska, Luminor Pensiju produktu vadītāja.

Lai to izdarītu, jau no 1. janvāra ir iespēja iesniegt iesniegumu portālā www.latvija.lv. Ja nepieciešams, to var arī izdarīt klātienē VSAA klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt elektroniski ar e-parakstu un laika zīmolu.