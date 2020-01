Lems, vai pagarināt Latvijas dalības termiņu militārajā operācijā pret "Islāma valsti" Irākā

Lai gan operācijas termiņš starptautiskajos dokumentos patlaban nav nostiprināts, tomēr, ņemot vērā uzticēto uzdevumu raksturu un apjomu, tiek plānots NBS dalību operācijā noteikt uz laiku līdz 2022.gada 1.februārim. Aizsardzības ministrija (AM) gan norāda, ka šāda termiņa noteikšana neierobežo Latvijas tiesības pārtraukt dalību pirms minētā datuma, piemēram, ja apmācības būs noslēgušās līdz tam.

Latvija patlaban ar līdz desmit instruktoru lielu kontingentu īsteno Irākas drošības spēku apmācību, pilnībā iekļaujoties Dānijas kontingenta sastāvā, kas izvietots Irākas un ASV kopīgi pārvaldītajā militārajā bāzē. Bāze atrodas 160 kilometrus uz rietumiem no Bagdādes. Ņemot vērā Latvijas karavīru zināšanas par Krievijas ražojuma ieročiem, militārie instruktori ir ieņēmuši stabilu nišu šo ieroču pielietojuma apmācībā, iepriekš norādījusi AM.

Patlaban "Islāma valsts" Irākā un Sīrijā darbojas pagrīdē un tā kaujinieki turpina izvērst uzbrukumus Irākas un Sīrijas kurdu apdzīvotajās teritorijās, kā arī izplešas globāli un ļoti ātri adaptējas. "Ir būtiski nepieļaut, lai grupējums gūst lielu atbalstu citviet, kas tam dotu iespēju attīstīties ārpus Irākas un Sīrijas teritorijām un veidot kodolu, piemēram, Ziemeļāfrikā. Līdz ar to atbalsts vietējiem drošības spēkiem to spēju stiprināšanā kļuvis vēl nozīmīgāks," uzsvērusi AM.