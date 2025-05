Saeima augstos toņos diskutē par vēja parkiem

Pašas iniciatīvas tālāka virzība gan atbalstīta netika. Par iniciatīvas apturēšanu balsoja 47 deputāti no "Progresīvajiem", "Jaunās vienotības", Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) un "Apvienotā saraksta" (AS). Savukārt "pret" bija 21 deputāts no "Latvija pirmajā vietā", "Stabilitātei", kā arī vairāki deputāti no AS un ZZS. Nacionālā apvienība un vēl atsevišķi deputāti no balsojuma atturējās, bet neatkarīgā deputāte Viktorija Pleškāne nebalsoja.