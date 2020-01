21. gadsimta lielais jautājums: kurš valdīs Arktikā?

Vienlaikus pastāv lielas bažas par pasažieru drošību. Pagājušogad kruīza kuģis "Viking Sky" jūrā nonāca bīstamā situācijā - tas dzinēja problēmu dēļ apstājās divus kilometrus no krasta, bet vēlāk ar velkoņu palīdzību tika nogādāts uz tuvāko ostu Moldē. Augsto viļņu dēļ pasažieri nevarēja izmantot glābšanas laivas, tāpēc notika evakuācijas ar helikopteriem. Ja kuģis būtu apstājies tālāk uz ziemeļiem, sekas varētu būt bijušas katastrofālas.

Cīņa par Arktikas saglabāšanu

Klimata pārmaiņas Arktikā noris strauji. Kūstošie ledāji ne tikai draud novest pie ūdens līmeņa celšanās visā pasaulē, bet arī iznīcina daudzu sugu dabisko vidi un atņem iztikas avotus tur dzīvojošajiem cilvēkiem. Efektīva un ātra cīņa ar klimata pārmaiņām negūst "zaļo gaismu" no klimatskeptiskiem politiķiem. Kad ASV valdība aprēķināja, ka klimata pārmaiņas valstij ik gadu izmaksās miljardiem dolāru un novedīs pie dažādām dārgi ārstējamām veselības problēmām, ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ziņojumam neticot.

"Vēsture rāda, ka Arktikas iedzīvotāji nebaidās no pārmaiņām, viņi vienmēr dzīvojuši mainīgā vidē," norāda Mati Sandins, viens no izstādes kuratoriem. "No Arktikas nākušas daudzas inovācijas."