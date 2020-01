Noskaidrots, ka mistiskie radiosignāli kosmosā nāk no spirālveida galaktikas

“CHIME” teleskops ir īpaši veidots, lai ar to varētu pētīt virkni dažādu radioviļņu fenomenu kosmosā, to skaitā arī pulsārus.

“Ierakstot un apstrādājot signālus no katras antenas elementa, kas veido “CHIME”, mēs varējām noskaidrot diezgan precīzu signālu izcelsmes vietu,” stāstīja pētnieks un astronoms Daniēle Mičilli.

Ņemot vērā, ka “FRB” signāli bija visskaidrākie, kādus ir izdevies uztvert ar “CHIME” teleskopu, zinātniekiem bija aizdomas, ka tie nāk no Piena Ceļa nomales. Lai arī izrādījās, ka signālu izcelsmes vieta tomēr ir ārpus mūsu galaktikas, tā joprojām ir pietiekami tuva, lai zinātnieki varētu to pētīt no Zemes.