Kad izdomas netrūkst: Flinstonu namiņš, ko apsūdz ainavas bojāšanā

Neparastās ēkas autors ir arhitekts Viljams Nikolsons - viņš namu cēla 1976. gadā kā vienu no vairākiem eksperimentālajiem projektiem, proti, vairākām kupola tipa ēkām, kas celtas no vēl tolaik neizmantotiem būvniecības risinājumiem. Ēka ir celta, pūšot cementa masu uz kupola formā izliektiem stiepļu režģiem, kuri apklāti ar gaisa balonu. Sākotnēji ēkas bija pilnībā baltas un uz to jocīgo izskatu kaimiņi pievēra acis, taču kāds no bijušajiem ēkas īpašniekiem to 2000. gadā pārkrāsoja violetā krāsā, bet vienu no kupoliem - oranžu.