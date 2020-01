Kūdras ražotāji: Valsts kontroles ziņojums ir nekompetents

Ločmels arī uzsvēra, ka 2014.gadā Latvijas normatīvajos aktos tika veiktas izmaiņas, nosakot, ka no 2015.gada LVM jāveic nomas maksas indeksācija, līdz tā sasniegs tirgus vērtību. Taču uz noslēgtajiem nomas līgumiem ar termiņu līdz 25 gadiem nevar paļauties - neviens nekad līdz tam nebija veicis visu kūdras atradņu nomas maksas tirgus novērtējumu. LVM kūdras ieguves nomas maksas indeksāciju sāka trīs gadus vēlāk, nekā to paredzēja normatīvais akts - tikai 2018.gadā, un tādejādi 2015.gadā nebija zināmas kūdras ieguves vietu nomas maksu tirgus cenas. Līdz ar to nevar indeksēt nomas maksu, ja nav zināms, vai tā vispār ir jāindeksē, jo nav zināma tirgus cena.