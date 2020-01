"Rīgas satiksmes" kreditori gatavi gaidīt uzņēmuma vadības doto solījumu izpildi

Rīgas domē šodien notika uzņēmuma vadītāju, pašvaldības pārstāvju un kreditoru pārstāvju tikšanās. Janvāra sākumā, kad uzņēmumam tika izraudzīta valde, kompānijas lielākā kreditora - "SEB bankas" - pārstāvji norādīja, ka jaunieceltās valdes reputācija nav pieņemama, jo tajā bija iecelti arī Emīls Jakrins un Elīna Epalte-Drulle, par kuru reputācijas riskiem sabiedrībā bija izskanējušas bažas. Tagad, kad abas šīs personas no valdes atbrīvotas , jaunā uzņēmuma vadība kreditorus centusies pārliecināt par to, ka turpmāk uzņēmuma darbu izdosies stabilizēt.

Kā žurnālistiem pastāstīja "SEB banka" valdes loceklis Kārlis Danēvičs, šodien sarunā ieskicētais virziens par pārmaiņām no banku puses ir atbalstāms, taču aizdevēji nemainīgi turpina uzturēt viedokli, ka "Rīgas satiksmē" jānodrošina no politiskās varas maksimāli neatkarīga pārvaldība un uzņēmuma vadībā ir jābūt cilvēkiem, kuri izraudzīti atbilstoši viņu profesionalitātei, nevis partijas piederībai. "Sarunas gaitā guvām apliecinājumu, ka tas ir iecerētais darba virziens," sacīja Danēvičs.

Taujāts, vai bankām ir pietiekami ar mutiskiem solījumiem un vai ir pārliecība, ka pašreizējā uzņēmuma vadība tiešām strādās ilgāk nekā dažas nedēļas, Danēvičs sacīja, ka "patlaban esam tajā stadijā, kad apliecinājums ir gūstams darbos". Savukārt vaicāts, vai domes vadības nestabilā pozīcija nedara bankas bažīgas, Danēvičs norādīja, ka starptautiskā uzņēmumu pārvaldība paredz, ka uzņēmumu vadībai nav jābūt atkarīgai no politiskās vadības plūsmām.

Bankas pārstāvis nekomentēja, vai kāds no aizdevējiem devis signālus par to, ka daļu no aizdevumiem varētu nekavējoties atprasīt vai nākotnē neturpināt izsniegt.