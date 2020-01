Asociācija: Latvijā ir apdraudēta kūdras nozare

Savukārt Latvijā iegūto kūdru izmanto lauksaimniecībā un tā nav pielīdzināma fosilajiem resursiem, no kuru izmantošanas vēlas atteikties Eiropa. Līdz ar to kūdras izmantošana Latvijā atšķiras no citām Eiropas valstīm, piemēram, Īrijas un Somijas, kur tā tiek dedzināta enerģētiskām vajadzībām, uzsvēra Krīgere.

Viņa atgādināja, ka kopš 2004.gada Latvijā kūdru enerģētiskām vajadzībām gandrīz vispār neiegūst - enerģētikā izmanto tikai 2% no kūdras kopapjoma. Latvijā 95% no iegūtās kūdras izmanto lauksaimniecībā, to pārstrādā kūdras produktos un eksportē uz vairāk nekā 100 valstīm pasaulē, kur to izmanto dārzkopībā, mežsaimniecībā un augsnes ielabošanai.