"Saskaņas" deputāti rosina samazināt cenas kompensējamām zālēm

Partijā uzsvēra, ka Latvijā PVN zālēm ir viens no augstākajiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Savukārt zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti valsts Kompensējamo zāļu sarakstā.

"Zāļu ražotāji sen uzskata Latviju, Lietuvu un Igauniju par vienotu tirgu, tikai atšķirība starp Latviju un kaimiņvalstīm ir tāda, ka Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehānisms Baltijas valstīs. Zāļu cena Latvijā veidojas šādi - ražotāja cena, plus PVN 12%, plus zāļu vairumtirgotāju uzcenojums, plus aptieku uzcenojums," skaidroja Orlovs.