2020. gadā vēlu lielisku seksu jeb pieci seksa noslēpumi

Ja šis punkts sagādā grūtības sievietei, to ir svarīgi attīstīt pēc iespējas ātrāk. Iedomājies, kas tavā mīļotajā vīrietī ir seksīgs un erotiski pievilcīgs? Augums, siltums, smarža, pieskāriens, mati? Izvēlies vienu un centies priekšspēles laikā tam veltīt maksimāli daudz uzmanības! Līdzko jūti, ka prāts ir nomierinājies un tas notiek dabiski, tā ļaujies šai sajūtai.

Nav vienas formulas visiem pāriem par seksa biežumu. Te nu pārim savstarpēji jāvienojas par to, cik bieži viņi vēlētos baudīt seksu. Izdomājiet, kad būs nākamā laimīgā diena. Un vienlaikus vienojieties arī par to, kas notiks, ja kāds šo plānu neievēro (neatkarīgi no iemesliem).