Runā, ka... Volkswagen gatavo Arteon universāli

Sabíamos que Volkswagen estaba trabajando en una versión Shooting brake del Arteon, y aquí os lo filtramos. ¿Qué os parece? #vw #vwarteon #arteonshootingbrake #carleaks #filtracion #vwfans #instavw #volkswagenfans #fotosespia

A post shared by CocheSpias (@cochespias) on Jan 14, 2020 at 12:03am PST