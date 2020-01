“Mēs visi jutāmies ļoti vienoti. Vienalga, vai tu biji no laukiem vai no pilsētas; krievs vai latvietis; visi brīvi sarunājās viens ar otru. Patiesībā viss bija kā filmā, tomēr tu apzinājies, ka tā ir realitāte; ka viss notiekošais ir pa īstam,” stāstīja Inga.

“Toreiz es studēju Bioloģijas fakultātē, trešajā kursā. Bija sākusies ziemas sesija, tomēr, kad ierados uz mikrobioloģijas eksāmenu, mums pateica, ka nekas te nenotiks, jo jāiet uz Zaķusalu sargāt Radio un televīzijas centru. Protams, tas nebija obligāts pasākums, bet es neredzēju, ka kāds no studentiem būtu atteicies vai aizbraucis prom no pilsētas un izmantojis to nedēļu kaut kā citādi. Kad mēs ieradāmies Zaķusalā, tur jau aktīvi no baļķiem tika būvēti “eži”, lai helikopteriem neizdotos nosēsties. Nākamajās dienās viss nedaudz norimās,” atcerējās Kaspars.