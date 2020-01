LVM neiekasē €4,7 miljonus, kas būtu jāsaņem par kūdras purvu iznomāšanu uzņēmējiem

Tam bija jāmainās no 2015.gada, kad pēc garām diskusijām valdība pieņēma noteikumus par veco neizdevīgo nomas līgumu indeksēšanu, lai maksa par valsts resursa izmantošanu tuvotos tirgus cenai. Valsts kontrole decembrī atklāja, ka nav noticis kā plānots. Zemkopības ministrija un Latvijas valsts meži vēl trīs gadus pēc noteikumu stāšanās spēkā nomas maksas nav paaugstinājusi, līdz ar to valsts kasei iet garām 4,7 miljoni eiro.

Latvijas valsts meži ir bagātākais no valsts uzņēmumiem. Tas apsaimnieko ceturto daļu Latvijas teritorijas. Zāģē un stāda valsts mežus, iznomā tos medībām, kā arī pārdod smilti un granti no saviem karjeriem.

Uzņēmums ļoti rūpējas par savu tēlu. Tajā strādā vismaz septiņi sabiedrisko attiecību cilvēki, tiek algoti arī speciālisti no malas. Valdība tam ik gadus ļauj ap 4 miljoniem eiro sadalīt ziedojumos sportam, kultūrai un sociālajiem projektiem. Nepilns miljons ziedojumu tiek arī meža nozares atbalstam. Latvijā grūti atrast meža nozares ekspertus, kas nebūtu saņēmuši finansējumu no uzņēmuma.

Latvijas valsts mežu akciju turētājs ir Zemkopības ministrija. Tās vadībā no 2002.gada pārsvarā bijuši Zaļo un zemniekus savienības ministri. Tagad vadību pārņēmis Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības.

Latvijas valsts meži no 2000.gada apsaimnieko arī valstij piederošos purvus. Tajos privātas kompānijas iegūst ap 60 procentiem no visas Latvijā izraktās kūdras, līdz šim maksājot par to smieklīgi mazas summas.

Par nepieciešamību mainīt valstij neizdevīgos nosacījumus spriests jau no 2000.gadu sākuma. 2014.gada pavasarī Laimdotas Straujumas valdība nolēma, ka nomas maksa jāpaaugstina līdz 6 procentiem no kadastrālās vērtības, bet no 2015.gada 1.janvāra visos vecajos līgumos purvu nomas maksu jānosaka atbilstoši tirgus cenai. Lai pasargātu uzņēmējus no nesamērīga izmaksu pieauguma, likumā paredzēta indeksācija – nomas maksu drīkst paaugstināt tikai par 20 procentiem gadā, līdz tā sasniedz tirgus cenu. Tobrīd likās, ka problēma ir atrisināta.