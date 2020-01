"PNB bankas" aktīvi decembrī atgūti €4,5 miljonu apmērā

Tostarp no aizdevumiem kredītiestādēm un finanšu kompānijām 2019.gada decembrī atgūts 2,661 miljons eiro, no izsniegtajiem kredītiem atgūti 1,638 miljoni eiro, no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem atgūti 12 000 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūti 233 000 eiro.