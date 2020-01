"Sadales tīkls" atklās vienotu Kurzemes un Zemgales dispečervadības centru

Smirnova norādīja, ka "Sadales tīkls" realizē vērienīgu darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu un viens no uzdevumiem ir dispečervadības centru apvienošana, samazinot to skaitu no septiņiem uz trīs, bet vienlaikus nodrošinot klientiem tikpat augstu pakalpojumu kvalitāti un drošumu. Pirmais projekta posms ir noslēdzies un, apvienojot dispečeru centrus Liepājā un Jelgavā, izveidots Rietumu dispečervadības centrs, no kura turpmāk tiks uzraudzīts un vadīts viss Kurzemes un Zemgales vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrotīkls.