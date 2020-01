Konkursā "Laukiem būt!" pieteikts rekordliels ideju skaits

Vislielākā aktivitāte reģionos bija no jauniešiem Vidzemē - 19 jaunieši un 19 biznesa plāni, kā arī un Latgalē - 17 jaunieši un 19 biznesa plāni. Savukārt visvairāk jauniešu startēja no Krustpils novada - pieci, no Jelgavas un Preiļu novadiem - pa četri.