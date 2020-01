Maksātnespējīgās audzētavas "Grobiņa" kažokādas pārdos izsolē

Tā kā nodrošinātais kreditors nav norādījis, kurā tieši izsoļu namā zvērādas pārdot, Marga šajā jautājumā lūdzis sniegt viedokli Maksātnespējas kontroles dienestam. Maksātnespējas kontroles dienests atbildi par to, kurā no diviem iespējamajiem starptautiskajiem izsoļu namiem - Kopenhāgenas "Kopenhagen Fur" vai Somijas izsoļu namā "Saga Furs" - zvērādas pārdot, esot solījis sniegt iespējami ātrā periodā. "Ceru, ka nākamnedēļ varēšu pieņemt lēmumu," sacīja Marga.

Pēc Margas sacītā, "Grobiņas" kreditoru sapulcē tika pieņemta zināšanai Margas kā administratora atskaite par līdz šim paveikto maksātnespējas procesā. Tāpat tika pieņemts lēmums par to, kurš parakstīs protokolu.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Margas iepriekš pausto, "Grobiņas" maksātnespējas pasludināšanas laikā kompānijai piederēja vairāk nekā 160 000 ūdeļu, bet patlaban tās ir likvidētas, jo to barošana dienā izmaksāja 10 000 eiro. Patlaban no daļas iegūtas apstrādātas kažokādas, bet atlikušajai daļai notiek pirmapstrāde. Pēc provizoriskiem datiem, no visiem kažokzvēriem varētu būt iegūti vismaz 110 000 kažokādu.