ASV sankcijas un svarcelšana – kā Ščerbatihs izplata melus

Portāls 21.janvārī publicēja rakstu ar virsrakstu ASV sankcijas trāpa arī Ščerbatiham. Tāds virsraksts likts arī uz nedēļas žurnāla vāka. Kā raksta tā autors Juris Vaidakovs, žurnāla rīcībā ir ziņas, ka “jau drīzumā pārstās darboties viena no vadošajām svarcelšanas skolām Eiropā”. Iemesls esot pēc ASV piemērotajām sankcijām Ventspils mēram Aivaram Lembergam „nogrieztais” finansējums Ventspils sporta namam Centrs. Vienīgais informācijas avots rakstā ir Ščerbatihs. Kādreizējais olimpisko spēļu medaļnieks, tagad federācijas prezidents tajā saka: „Atņēma finansējumu 300 000 eiro, teica, ka varbūt kaut ko iedos vietā. Kad tas būs, cik daudz iedos – nav zināms. Pašlaik internāts vairs neeksistē, bet, kas būs rīt, to nezinām.” Viņš vaino jauno valdību un sankcijas: “Kad sākās visas tās problēmas ar sankcijām, valsts „pie dziesmas” paņēma arī Ventspils pašvaldību – pārskatīja visus tās finansiālos izdevumus un pateica, ka sporta attīstībai tādu naudu dot nedrīkst!”

Centrs jeb sporta internāts, kurā pašlaik dzīvo un darbojas 8 svarcēlāji, 6 vieglatlēti un 4 šorttrekisti, Ventspilī strādā jau vairākus gadus . Saskaņā ar vienošanos pusi tā finansējuma ik gadu piešķir valsts, pusi – pašvaldība. Pērn katra no tām devusi 135 000 eiro . Kā noprotams no Re:Check sarunas ar Ščerbatihu, viņa neapmierinātību izraisījis fakts, ka valsts savu daļu vēl nav piešķīrusi.

IZM par sporta nozari atbildīgais valsts sekretāra vietnieks Edgars Severs Re:Check apstiprināja, ka nauda vēl nav piešķirta, bet to nosakot procedūras – vispirms speciāla komisija ar sporta organizāciju un Pašvaldību savienības pārstāvjiem izvērtē pieprasījumus, tad par tajā sagatavoto lemj Latvijas Nacionālā Sporta padome, pēc kā ar attiecīgo pašvaldību tiek slēgts līgums. Pērn tas esot parakstīts 8.februārī. Severs apstiprināja, ka Ventspils centram šogad plānots piešķirt 108 tūkstošus, no kuriem svarcelšanai paredzēti 48 000 eiro. Finansējuma samazinājums saistīts ar to, ka šogad ir olimpiskais gads un vairāk naudas piešķirts Olimpiskajai vienībai, kurā ir arī četri no Ventspils internātā mītošajiem svarcēlājiem. Kopumā valsts finansējums programmai Augstas klases sasniegumu sports šogad plānots 7,38 miljoni, kas ir vairāk nekā pērn.