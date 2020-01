VK: Latvijā "Rail Baltica" projekta iespējamie kavējumi jau ir četri gadi

Satiksmes ministrijai Valsts kontrole iesaka pārskatīt deleģēšanas līgumā iestrādāto mehānismu attiecībā uz neattiecināmo izmaksu turpmākas rašanās pārtraukšanu, lai nodrošinātu finanšu disciplīnu un neradītu papildu slogu uz budžeta izdevumiem, kā arī izstrādāt risku pārvaldības procesu "Rail Baltica" projekta īstenošanas uzraudzībai, kā to paredz "Rail Baltica" projekta nodaļas reglaments, lai nodrošinātu attiecīgā procesa caurskatāmību, izsekojamību un pēctecību.

Tāpat, lai sekmētu "Rail Baltica" projekta mērķu sasniegšanu un dažādu projekta vajadzībām izstrādāto metodisko rekomendāciju, ziņojumu, pētījumu un citu dokumentu lietderību un mērķtiecīgu izmantošanu, Satiksmes ministrijai ieteikts noteikt šāda veida dokumentu izvērtēšanas un pielietošanas kārtību, kā arī Satiksmes ministrijai ieteikts izvērtēt nepieciešamību atjaunot augsta līmeņa vadības darba grupas un/vai starpresoru padomes sēdes, lai veicinātu "Rail Baltica" projektam nozīmīgu jautājumu efektīvu risināšanu, kā arī aktualizēt rīkojumus par to personālsastāvu, lai būtu skaidri definētas lomas un atbildības.

Satiksmes ministrijai ieteikts arī nodrošināt, ka "Eiropas dzelzceļa līniju" dalībnieku sapulce apstiprina stratēģijas ieviešanas rīcības plānu, kas ietver uzdevumus un par uzdevumiem atbildīgos valdes locekļus, kā to paredz Satiksmes ministrijas iekšējie noteikumi.

Papildus Valsts kontrole aicina Satiksmes ministriju izvērtēt situāciju, ka "Eiropas dzelzceļa līniju" akcionāru funkcijas daļa attiecībā uz "RB Rail" saimnieciskās un finansiālās darbības uzraudzīšanu varētu tikt svītrota no deleģēšanas līguma, neaizstājot to ar citiem pasākumiem un/vai alternatīvām, līdz ar to apdraudot "Rail Baltica" projekta efektīvu īstenošanu un uzraudzību.