Darba devēji kļuvuši piesardzīgāki jaunu darba vietu izveidē

Šajā gadā jaunus darbiniekus plāno pieņemt darbā trešā daļa jeb 33% darba devēju, kas ir par 15% mazāk nekā pirms gada veiktajā aptaujā. Savukārt nedaudz pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas gan pieņems, gan atlaidīs darbiniekus, - to atzina 31% aptaujāto darba devēju. Turpretī 23% darba devēju šogad izmaiņas personāla sastāvā neplāno, kas ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš.

Attiecībā par meklējamām amata pozīcijām - gandrīz 40% no vakancēm iecerētas speciālistiem, 19% - vadītājiem, 15% - kvalificētiem strādniekiem, 10% - gan pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, gan mazkvalificētiem strādniekiem. Vairāk nekā puse no uzņēmumiem, kas iecerējuši pieņemt darbā jaunus darbiniekus, izmaiņas personāla sastāvā saista ar uzņēmuma darbības paplašināšanos, savukārt ceturtā daļa – ar gaidāmo darbinieku rotāciju.

Līdzīgi kā pirms gada veiktajā aptaujā, vairāk nekā 70% darba devēju atzīst pieaugošas problēmas ar darbinieku piesaisti. Viens no risinājumiem atsevišķās amatu pozīcijās ir darbaspēka ievešana no ārvalstīm, ko aptaujā par šā gada plāniem norādīja gandrīz katrs ceturtais darba devējs jeb 24%.

Attiecībā uz izmaiņām atalgojumā, jāsecina, ka 45% darba devēju šogad ir ieplānojuši vismaz dažiem darbiniekiem atalgojuma pieaugumu. Gadu iepriekš atalgojuma pieaugumu plānoja 51% darba devēju. Visbiežāk lēmumu par atalgojuma paaugstināšanu darba devēji pamatoja ar to, ka vēlas motivēt savus labākos darbiniekus turpināt strādāt konkrētajā uzņēmumā. Prognozētais atalgojuma pieaugums 29% aptaujāto uzņēmumu ir līdz 5%, bet puse darba devēju jeb 50% atzina, ka to plāno vidēji līdz 10%, savukārt 21% darbavietās atalgojuma pieaugumu paredzējuši vairāk par 10%. Salīdzinoši ar pagājušā gada aptaujas rezultātiem pieaudzis to darba devēju skaits, kas izmaiņas darbinieku atalgojumā neplāno. Šajā gadā saglabāt atalgojumu līdzšinējā līmenī iecerējuši 43% darba devēju, kas ir par 4% vairāk nekā pērn.