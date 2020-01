"Lietuviešu" projekta daudzdzīvokļu ēkas atzītas par tehniski drošām

Pētījumā apsekotas 13 ēkas - desmit Rīgā un trīs Jelgavā, kas nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1964.gada līdz 1978.gadam.

EM skaidroja, ka to apliecina arī veiktie konstrukciju atsegumi 464.sērijas ēkām līdzīgā lielpaneļu ēkā Irbenē, Ventspils novadā, kas savulaik tika izmantota militārpersonu izmitināšanai, bet nu jau ilgstoši netiek ekspluatēta, ēkai nav ailu aizpildījumu, konstrukcijas un to savienojumi ir pakļauti nelabvēlīgai atmosfēras iedarbībai. Proti, konstatēts, ka atrodoties īpaši mitrā vidē, ir vērojama korozija uz paneļus savienojošām tērauda cilpām un skavām, taču bojājumi ir nelieli un vēl neietekmē mezglu savienojumu nestspēju un līdz ar to arī ēkas stiprību un stabilitāti.