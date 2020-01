Nemiro aptur pārbaudi par ministrijas valsts sekretāra vietnieka Valanta nepadarītajiem darbiem

Lēmumu par jauno AS "Latvenergo" padomi, kurā plānots iekļaut arī Nemiro padomnieku Pāvelu Rebenoku, varētu pieņemt nākamais Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs, sacīja Nemiro.

Vienlaikus Nemiro norādīja, ka konkursa uzvarētāji patlaban netiek atklāti, jo visiem ir jāsaņem atļauja darbam ar valsts noslēpumu. Viņš arī nosauca kā melīgu iepriekš izskanējušo informāciju, ka Rebenoks nav saņēmis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. "Līdz šim neviens no pretendentiem nav vērsies Satversmes aizsardzības birojā (SAB) ar lūgumu piešķirt pielaidi," uzsvēra Nemiro, piebilstot, ka informācija no SAB tika pieprasīta pēc uzvarētāju noskaidrošanas un atbilde vēl tiek gaidīta.

Ministrs informēja, ka "Latvenergo" padomes locekļu amatu konkursa komisija tika izveidota ar Nemiro rīkojumu un to vadīja Eglītis. Vienlaikus viņa vietnieks bija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Normunds Bergs, kā arī komisijā darbojās EM parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis (KPV LV), EM valsts sekretāra vietnieks enerģētikas politikas jautājumos Dzintars Kauliņš, Pārresoru koordinācijas centra pārstāvis, SIA "Latvijas mobilais telefons" padomes priekšsēdētāja vietnieks Anrī Leimanis, bet novērotāji ar padomdevēju tiesībām bija arodbiedrības "Enerģija" un "Sabiedrības par atklātību "Delna"" pārstāvji.

Pēc Nemiro teiktā, pirms jaunās "Latvenergo" padomes nosaukšanas ir nepieciešams saņemt informāciju no drošības iestādēm par veikto kandidātu priekšpārbaudi.

"Konkurss patlaban nav noslēdzies, bet bez pieciem uzvarētājiem ir vēl trīs rezervisti, kuri varētu stāties "Latvenergo" padomes locekļa amatā, ja kāds no uzvarētājiem pēc drošības iestāžu atzinuma saņemšanas to nevarēs darīt. Ja kādai no personām netiks dota pielaide darbam ar valsts noslēpumu, šī persona amatā netiks iecelta," sacīja ministrs.