Gada budžets galvaspilsētā top politiskās krīzes apstākļos

Neskatoties uz to, ka domes budžets īpaši neatšķiras no iepriekšējiem, kurus Gods kalpot Rīgai pieņēma roku rokā ar Saskaņu,

ilggadējie koalīcijas partneri jau no janvāra vidus Burovu cenšas nomest, kā iemeslu minot vienpersonisko vadības stilu tai skaitā budžeta sastādīšanā.

Tomēr negaidīti savas domas mainīja Saskaņas deputāts Jānis Ločmelis. Viņš atsauca savu parakstu no pieprasījuma un no 20 parakstiem palika 19, kas ir nepietiekami, lai sēde par mēra atbrīvošanu notiktu. Izskanēja dažādas versijas, gan, ka Burovs ir piedraudējis atcelt Ločmeli no ienesīgās vietas “Rīgas siltumā”, gan , ka saskaņietis šantažēts ar radinieces iespēju strādāt domē.