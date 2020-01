Ārstu biedrība: Akcīzes nodoklis alkoholam jāceļ straujāk

Pēc LĀB prezidentes paustā, alkohols ir viens no galvenajiem mirstības un invaliditātes cēloņiem pasaulē. Atsaucoties uz Eiropas Savienības (ES) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) datiem, Aizsilniece norādīja, ka Latvijā vīrieši vidēji patērē lielāko alkohola daudzumu no visām ES valstīm.

Savukārt finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) publiski paudis, ka atgriešanās pie 2019.gada sākuma likmes papildinājumā ar stiprā alkohola akcīzes nodokļu likmes kāpumu no 2020.gada 1.marta, kā to paredzēja ilgtermiņa akcīzes nodokļu politika Latvijā, radīšot "šoku", norādīja Aizsilniece.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem par 2019.gadu, budžeta ieņēmumi no alkohola akcīzes nodokļa atpaliek no nospraustā mērķa - netika iegūti teju 30 miljoni eiro no plānotajiem ieņēmumiem, norāda LĀB, uzsverot, ka neiegūtos akcīzes ieņēmumus valsts būtu varējusi novirzīt akūtāko nozares problēmu risināšanai.

TVNET jau vēstīja, ka atbilstoši pašlaik spēkā esošajam regulējumam no šā gada 1.marta akcīzes nodokļa likme vīnam, raudzētiem dzērieniem (virs 6%) un starpproduktiem (līdz 15%) pieaugs no 101 eiro līdz 111 eiro par 100 litriem, starpproduktiem (virs 15% un līdz 22%) - no 168 eiro līdz 185 eiro, bet spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - no 1564 eiro līdz 2025 eiro. Alum par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem akcīze pieaugs no 7,4 eiro līdz 8,1 eiro.