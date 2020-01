Bez maskas var arī arestēt: Latviete no koronavīrusa epicentra Uhaņas

Valdība, par laimi, esot ātri reaģējusi un izdevusi likumu, ka visus cenas pacēlušos var sodīt. Vēl ir novērojami arī tādi cilvēki, kuri velk ārā no miskastēm jau izlietotas maskas un cenšas tās pārdot kā pilnīgi jaunas un nelietotas. Pret tiem arī valdība sākusi cīņu, saka Kārkle. Viņas universitātē, par laimi, ar maskām problēmu neesot, jo tās studentiem izsniedzot no lielas kastes. Tā nav sanitāri iepakota tik labi kā gribētos, bet nekas cits īsti neesot pieejams.

Uz jautājumu par viņas pašas izjūtām sieviete atbild, ka jāsaskaras ar daudzām apkārt klīstošām baumām. 24. janvārī dzirdēts, ka krīze varētu pierimt tikai aprīļa beigās. Viņa satraukusies un meklējusi tam apstiprinājumu, bet, par laimi, tas neesot izrādījies patiesība. Viņa esot arī sazinājusies ar Latvijas vēstniecību Ķīnā, kura solījusi, ka palīdzēšot no Uhaņas izkļūt. «Tomēr, tā kā es esmu tikai viena persona, ar to ir nedaudz pagrūtāk,» saka studente. Viņas izvešana no pilsētas, visticamāk, tiks organizēta kopā ar kādas citas valsts pilsoņiem, tomēr šajā jautājumā vēl nav skaidrības. Vēstniecība katrā gadījumā darot, ko varot.