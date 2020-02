Vaidere: neļausim britiem "izlasīt ķirsīšus no putukrējuma"

interesanti esot tas, ka briti aizvien izrādot interesi par virkni ES programmām, piemēram, "Erasmus+" un "Galileo". Deputāte atzīmēja - ja Lielbritānija gribēs joprojām būt daļa no šīm programmām, tad par to attiecīgi būs jāmaksā un arī to būs jāregulē.