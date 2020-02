Senās Ēģiptes priesteru mūmijas un tūkstošiem to pēcnāves “kalpu”

Pagaidām arheologi nekropolē, kas atrodas 270 kilometrus uz dienvidiem no Kairas, izrakuši 20 no ļoti augstas kvalitātes kaļķakmens izgatavotus sarkofāgus.

Papildus tam šajos apbedījumos atradās arī aptuveni 700 amuleti, no kuriem daži izgatavoti no zelta vai satur dārgakmeņus, kā arī vairāk nekā 10 tūkstoši no fajansa izgatavotu šabti figūriņu. Senie ēģiptieši uzskatīja, ka šabti figūriņas kalpos viņiem pēcnāves dzīvē.