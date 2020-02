4 soļu programma kā mosties, lai izskaustu rīta stresu un trauksmi

"Cilvēki ir ļoti iztukšojušies. Ļoti izdeguši un palikuši bez enerģijas," novērojusi "Pavsara studijas" radītāja Inese Prisjolkova. "Viens fantastisks veids kā to labot ir celties no rīta ar citu kārtību. Es esmu šo kārtību nosaukusi par četru soļu programmu kā no rīta mosties!"