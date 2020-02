No jūras izskalots šogad pirmais ronis

Ziemā no jūras roņi parasti netiek izskaloti. Toties pavasarī gandrīz katru dienu Dabas aizsardzības pārvalde saņem informāciju par piekrastē izskalotiem roņu mazuļiem. Visbiežāk tie ir divas, trīs nedēļas veci ronēni, iepeldējuši no Igaunijas salām, kur nākuši pasaulē un noklīduši no mātēm. Speciālisti uzsver, ka nevajag roni dzīt atpakaļ jūrā, bakstīt ar zaru vai, vēl trakāk, aiztikt ar rokām. Informēt Dabas aizsardzības pārvaldi vajag, ja ronis ir ievainots. Ja nē – dzīvnieks pats atgriežas dabiskajā vidē.