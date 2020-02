Aļaskā atklāts dīvains 200 miljonus gadu sens reptilis

Līdz šim pētniekiem ir izdevies atrast ļoti maz labi saglabājušās materiāla, kas saistīti ar šo reptiļu grupu. Šie reptiļi varēja sasniegt 4 metru garumu un to evolūcijas vēsture joprojām nav īsti skaidra.

“Talatozauri bija vieni no pirmajiem sauszemes rāpuļiem, kas atkārtoti pielāgojās dzīvei okeānā. Tie uz Zemes mitinājās desmitiem miljonu gadu, tomēr to fosilijas ir relatīvi retas. Tieši tāpēc šis atradums var palīdzēt aizpildīt nozīmīgus robus to evolūcijas stāstā,” stāstīja pētījuma autors Nīls Kellijs.